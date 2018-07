Un des chefs de la sécurité du président Emmanuel Macron est dans l'embarras

PARIS — Une vidéo montrant un des chefs de la sécurité du président français Emmanuel Macron battant un manifestant étudiant, et qui jusqu'à présent était entourée de secret, provoque une violente réaction publique en raison de ce qui est considéré comme une punition légère et une possible tentative de camouflage.

La vidéo de l'événement du 1er mai à Paris, révélée par Le Monde mercredi soir, montre Alexandre Benalla coiffé d'un casque avec des insignes de police, entouré de policiers anti-émeutes, traînant brutalement une femme lors d'une manifestation et frappant à plusieurs reprises un jeune homme au sol. On entend le jeune homme le suppliant d'arrêter. Un autre homme en civil a projeté le jeune homme au sol.

La police, qui avait tiré l'homme de la foule avant que M. Benalla ne prenne le relais, n'est pas intervenue. M. Benalla a ensuite quitté les lieux. Le deuxième homme était apparemment un gendarme qui, selon Le Monde, avait travaillé avec M. Benalla dans le passé.

Le tollé suscité par la punition de M. Benalla — une suspension de deux semaines et un changement de responsabilités — a forcé les hauts responsables français à aborder la question jeudi. Mais M. Macron est resté silencieux. M. Benalla, qui n'a pas commenté la situation, a géré la sécurité de M. Macron pendant la campagne présidentielle.

Le premier ministre Édouard Philippe, répondant aux questions du Sénat, a qualifié l'événement de «choquant», mais il a trébuché quand on lui a demandé si tous les Français sont égaux devant la loi.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré que les deux hommes «n'avaient manifestement aucune raison légitime d'intervenir». Il a dit avoir demandé qu'une unité de police qui enquête sur les comportements criminels présumés par des officiers explique les règles pour les observateurs et vérifie si elles sont respectées.

Condamnant un «comportement inacceptable», le porte-parole de M. Macron, Bruno Roger-Petit, a déclaré que M. Benalla avait également été démis de ses responsabilités d'organisation de la sécurité pour les voyages présidentiels — bien qu'il conserve son bureau à l'Elysée.

En outre, les autorités ont lancé une enquête préliminaire qui pourrait aboutir à des accusations contre M. Benalla, a déclaré un responsable judiciaire sous couvert d'anonymat.

Malgré cela, M. Benalla a été vu ce mois-ci sur le terrain avec la police lors de plusieurs événements de haut niveau, dont le retour à domicile lundi de l'équipe championne de France de Coupe du monde, auquel ont assisté des centaines de milliers de personnes.

M. Macron, en Dordogne pour lancer officiellement un nouveau timbre-poste, n'a pas répondu aux questions sur le scandale. Le centriste élu l'année dernière avait promis une présidence exemplaire pendant son mandat pour rompre avec des cas sans fin de corruption dans la politique française.

M. Roger-Petit a déclaré que la punition infligée à M. Benalla était la «plus sérieuse» jamais imposée à un haut conseiller du palais présidentiel de l'Elysée et qu'elle avait servi de «dernier avertissement avant le renvoi».

Les politiciens de l'opposition ont exprimé leur choc, certains dénonçant un climat d'impunité au sommet de la hiérarchie politique française et demandant à M. Macron d'aborder personnellement la question.

On ne sait pas pourquoi le jeune homme attaqué, qui n'a pas été détenu, a été pointé du doigt par la police avant que M. Benalla intervienne.