Blue Origin lance une capsule spatiale à une altitude de 119 kilomètres

CAP CANAVERAL, Fla. — Blue Origin, la firme spatiale de Jeff Bezos, a lancé mercredi une capsule spatiale à une altitude de 119 kilomètres.

La fusée New Shepard s'est envolée de l'ouest du Texas avec à son bord «Mannequin Skywalker», un mannequin humanoïde muni d'instruments de mesure qui n'en était pas à sa première visite dans l'espace.

La capsule servira à l'évacuation d'urgence de touristes qui s'envoleront un jour à bord de vaisseaux suborbitaux.

Ce neuvième vol d'essai a duré 11 minutes.

Le fondateur d'Amazon n'a pas encore annoncé quand débuteront les vols touristiques ni même combien ils coûteront, mais une porte-parole a assuré que cela se produira bientôt.

Blue Origin prévoit catapulter des visiteurs et des marchandises dans l'espace depuis Cap Canaveral à bord de New Glenn, une fusée plus puissante qui est encore en développement.

Les deux fusées portent les noms d'Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace, et de John Glenn, le premier Américain à avoir orbité la Terre.