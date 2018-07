La Russie a-t-elle tenté d'infiltrer la NRA?

Une Russe de 29 ans, Maria Butina, vient d’être inculpée pour espionnage en faveur du gouvernement russe.

La jeune femme a comparu mercredi devant la Cour fédérale à Washington. Officiellement, on l’accuse de ne pas s’être enregistrée comme agent spécial d’une nation étrangère.

Selon ce que rapporte le Wall Street Journal, Maria Butina est née en Sibérie et a fondé un groupe en faveur de la légalisation des armes en Russie, appelé «Right To Bear Arms».

Quand elle s’est enrôlée à l’American Université, à Washington, en août 2016, elle a tissé des liens étroits avec la National Rifle Association (NRA) et le parti républicain.

Selon le département américain de la Justice et le FBI, ces liens avaient pour but d’influencer la NRA et le parti républicain au profit du gouvernement de Vladimir Poutine.

Les agences de renseignements prétendent que la Russe de 29 ans travaillait en étroite collaboration avec Alexander Torshin, le vice-gouverneur de la Banque centrale russe, un proche de Vladimir Poutine.

Maria Butina a nié toute implication dans cette affaire.

