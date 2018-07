En sautant, les partisans ont fait trembler le sol français 

La victoire en finale de la Coupe du Monde de soccer a littéralement fait trembler le sol français.

D’après les données sismiques, la terre a vibré plus que de coutume en France, dimanche dernier, pendant le match et particulièerement lors du sifflet final confirmant la victoire des Bleus, 4-2 contre la Croatie.

Le Réseau sismologique et géodésique français (RESIF) a noté des «pics d’énergie» à chaque but de l’équipe de France et lors du coup de sifflet final, probablement liés aux mouvements de la foule dans les différents lieux de rassemblement.

On ne pouvait en dire autant lors des occasions concrétisées par les Croates. Toutes proportions gardées, aucun des pics d’activité sismique n'a pu toutefois être considéré comme un séisme.

Avec BFMTV et @jerome_vergne