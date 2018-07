Rencontre Trump-Poutine : «Le sujet de la crise syrienne était aussi très important» - Jocelyn Coulon

Au dire de M. Coulon, l'instauration de la paix en Syrie est extrêmement importante pour Israël, un important allié des États-Unis.

Trump et Poutine ont par ailleurs discuté de certains autres enjeux internationaux.

«D’autres sujets ont été traités, comme l’Iran et la lutte au terrorisme», de souligner le chercheur.

Selon M. Coulon, la dérive de la Russie vers les pays asiatiques, en particulier la Chine, inquiète aussi les Américains et le reste des Occidentaux.

«À partir du moment où vous isolez un grand pays comme la Russie, il va se tourner vers d’autres débouchés et tisser des liens avec les États émergents qui sont de plus en plus importants en économie et dans la politique internationale.»