Ingérence russe: le plus haut responsable du renseignement américain persiste et signe

WASHINGTON — Le plus haut responsable du renseignement américain a réitéré lundi ses conclusions selon lesquelles les Russes s'étaient immiscés dans l'élection présidentielle américaine de 2016, et ce, malgré les doutes émis par le président Donald Trump après sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Dan Coats, le directeur du renseignement national, n'a pas fait directement référence aux propos de M. Trump, mais il a fait cette sortie quelques heures après la conférence de presse commune des présidents à Helsinki, en Finlande. Le président américain a dit avoir «grandement confiance» envers les renseignements américains, mais du même souffle, il a déclaré que M. Poutine avait «nié de façon extrêmement ferme et puissante» toute implication.

M. Coats a rappelé que le rôle de la communauté des renseignements était de «fournir les meilleurs informations et examens basés sur les faits possibles pour le président et les élus».

Il a soutenu que les agences «avaient été claires dans leurs conclusions sur l'ingérence des Russes dans l'élection de 2016 et sur leurs efforts envahissants en cours pour miner la démocratie».

Il a ajouté que les agences continueraient de livrer «des renseignements non édulcorés et objectifs pour assurer la sécurité nationale».

Donald Trump est en conflit depuis longtemps avec sa propre communauté des renseignements, critiquant ouvertement leurs conclusions selon lesquelles M. Poutine avait ordonné une «campagne d'influence» en 2016 pour que le candidat républicain l'emporte au détriment de son opposante démocrate Hillary Clinton.

Quelques jours avant le sommet Trump-Poutine, Dan Coats avait fait part de ses inquiétudes sur des menaces de cyberattaques contre les Américains et avait nommé la Russie comme l'un des principaux acteurs sur ce front.

«Le département de Sécurité intérieure et le FBI, en collaboration avec leurs partenaires internationaux, ont détecté que des acteurs gouvernementaux de la Russie ciblaient le gouvernement et des entreprises oeuvrant dans les secteurs de l'énergie, du nucléaire, de l'aviation et du manufacturier», avait déclaré vendredi à Washington M. Coats devant le groupe de réflexion Hudson Institute.

Il a signalé que la Russie demeurait apte à lancer une autre campagne d'ingérence lors des élections de mi-mandat. «Nous ne sommes qu'à un clic sur un clavier pour qu'une situation similaire se répète», a-t-il prévenu.