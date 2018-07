Le gouvernement britannique dévoile un plan «pragmatique» pour le Brexit

LONDRES — Le gouvernement britannique a dévoilé, jeudi, les détails de son plan pour un Brexit «pragmatique et ambitieux» — un plan qui a déjà mené à la démission de deux ministres et qui divise le parti de Theresa May.

Le document propose de maintenir le libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour le commerce des biens, mais d'établir une relation plus distante pour la prestation de services.

Le gouvernement conservateur tente de satisfaire les Britanniques qui ont voté pour une sortie de l'Union européenne, tout en ménageant les entreprises qui ont des liens étroits avec le reste de l'Europe.

Ce plan ne bénéficie toutefois pas du soutien des supporters du Brexit, qui estiment que la capacité du Royaume-Uni de conclure de nouvelles ententes commerciales avec d'autres pays en sortira affaiblie.

Le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, et le ministre du Brexit, David Davis, ont tous deux remis leur démission cette semaine pour protester contre cette proposition de sortie «douce» de l'Union européenne.

La première ministre Theresa May affirme que ce plan correspond aux raisons pour lesquelles les Britanniques ont voté en 2016 pour le retrait de leur pays de l'Union européenne.

«Ils ont voté pour qu'on retrouve le contrôle de notre devise, de nos lois et de nos frontières», a-t-elle déclaré. «C'est exactement ce que nous ferons.»