Coincés dans une grotte en Thaïlande: 4 des 12 enfants ont été sortis sains et saufs

MAE SAI, Thaïlande - Quatre des douze garçons coincés dans une grotte de Thaïlande depuis 15 jours avec leur entraîneur de soccer ont été sortis sains et saufs dimanche soir, heure locale.

Des ambulances les ont transportés rapidement vers des hélicoptères postés à proximité afin de les mener dans un centre hospitalier.

La mission de sauvetage pour évacuer le groupe avait débuté en matinée dimanche, heure locale. Une autre phase d'évacuation doit se mettre en branle dans 10 à 20 heures.

Selon le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, diriges les opération de sauvetage et indique que tout se déroule «mieux que prévu». Il a aussi expliqué que des médecins accompagnent les plongeurs pour déterminer quels enfants doivent sortir en premier.

Les autorités ont indiqué que 18 plongeurs thaïlandais et étrangers participent à l'opération de secours et que deux plongeurs accompagnent chaque garçon au fur et à mesure de leur évacuation.

L'opération devrait durer entre 2 et 4 jours, d'après le major général Chalongchai Chaiyakam. Les conditions météorologiques, notamment la pluie, pourraient compliquer le travail.

Une mission risquée

Le parcours de sortie comprend de nombreux boyaux ténébreux et étroits, ainsi que de difficiles passages sous l'eau. Les courants sont forts, et il y a peu d'oxygène, sans compter que les enfants n'ont aucune expérience de plongée.

Un ex-plongeur militaire d'élite thaïlandais a perdu la vie, vendredi, en tentant de porter main forte aux jeunes dans la grotte.

Des experts en sauvetage considèrent l'évacuation en plongée comme un ultime recours, surtout en raison de l'inexpérience des enfants.

Toutefois, le gouverneur Narongsak Osatanakorn a indiqué que la situation devenait critique et qu'il fallait agir rapidement. Le temps doux des derniers jours a permis au niveau d'eau de baisser légèrement et on craint que de nouvelles précipitations viennent nuire à l'évacuation.

Les jeunes garçons et leur entraîneur sont coincés dans la caverne depuis le 23 juin.