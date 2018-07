Thaïlande: les enfants pourraient devoir plonger pour sortir de la grotte

MAE SAI, Thaïlande - Un haut responsable thaïlandais a prévenu mardi que les fortes pluies prévues pour les prochains jours pourraient aggraver les inondations dans la grotte où 12 garçons et leur entraîneur de football sont coincés depuis plus d'une semaine, obligeant les autorités à accélérer leur extraction.

Les 13 personnes ont été localisées par des plongeurs de secours tard lundi soir dans la grotte de la province de Chiang Rai, dans le nord du pays, au cours d'une opération désespérée qui a attiré l'aide internationale et captivé la nation. Les officiels ont déclaré mardi que les garçons, qui sont âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur de 25 ans étaient pour la plupart dans un état médical stable et ont reçu des aliments liquides riches en protéines.

Sept membres de l'unité d'élite SEAL de la marine thaïlandaise, dont un médecin et une infirmière, sont maintenant en compagnie des garçons.

Le ministre thaïlandais de l'Intérieur, Anupong Paojinda, un membre de la junte militaire au pouvoir, a déclaré mardi que les garçons pourraient devoir sortir en utilisant des équipements de plongée avant les intempéries prévues plus tard dans la semaine. Il a dit que les garçons seraient extraits par la même voie compliquée que celle utilisée par leurs sauveteurs.

Même si les efforts pour pomper les eaux de crue se poursuivront, M. Anupong dit qu'il est clair que certaines zones de la grotte gigantesque ne pourront pas être drainées et que pour sortir, les garçons devront utiliser des équipements de plongée tout en étant guidés par deux plongeurs professionnels. Il a concédé qu'un désastre est possible si quelque chose tourne mal.

Une vidéo diffusée mardi matin par la marine thaïlandaise montre les garçons dans leurs uniformes de football assis dans un endroit sec à l'intérieur de la grotte de Tham Luang Nang, au-dessus de l'eau, sous les projecteurs d'un sauveteur.