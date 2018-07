Le mariage d'une fillette de 11 ans en Thaïlande fait scandale

Le récent mariage d'un Malaisien de 41 ans avec une fille thaïlandaise de 11 ans a semé la consternation dans le pays à majorité musulmane. Unicef, notamment, s’est dite scandalisée. Entrevue avec Jean-Jacques Simon, chef des communications d’UNICEF au Bangladesh.

Le mariage a eu lieu le mois dernier dans le sud de la Thaïlande, région largement musulmane.

«UNICEF [le Fonds des Nations unies pour l'enfance] a recommandé au gouvernement de légiférer plus clairement dans ce domaine pour faire en sorte qu’il n’ait pas de mariage pour les enfants de moins de 18 ans. Cette situation n’est pas nouvelle. 45 pour cent des filles en Asie du Sud se marient avant l’âge de 18 ans. C’est énormément de monde.

«Il ne fait pas l’oublier, le mariage chez les enfants est une forme de violence à leur endroit. C’est une violation de leurs droits.»

En Malaisie, les musulmanes de moins de 16 ans sont autorisées à se marier à condition qu'un tribunal religieux ait donné son aval. Mais le ministère de la Femme et des Familles a déclaré n'avoir aucune trace d'une quelconque autorisation religieuse.

Le mari encourt six mois de prison s'il s'avère que le mariage a eu lieu sans autorisation.

Selon le Malaisien Syed Azmi Alhabshi, qui milite pour les droits des enfants, l'époux est un commerçant prospère qui a déjà deux femmes. Les parents de la fillette seraient quant à eux des cultivateurs pauvres de caoutchouc.

Au dire de Jean-Jacques Simon, Unicef travaille sur cinq points afin d’améliorer la situation.

«D’abord, il faut augmenter les ressources offertes aux adolescentes et surtout aux jeunes filles; il faut un cadre légal pour que les politiques soient appliquées correctement; il faut plus d’information sur le sujet [du mariage chez les enfants]; il faut des services et, finalement, il faut tout un service de plaidoyer, de campagnes afin que les gens comprennent mieux la problématique.»

(Avec l’aide de l’AFP)