Les migrants prennent le chemin de l'Espagne

MADRID — Askanda Fopa Ponye était jubilant cette semaine quand il est descendu d'un navire de sauvetage orange, l'un des derniers arrivants d'une vague croissante de migrants qui a fait de la route la plus courte entre l'Afrique et l'Europe la plus populaire.

Le Camerounais de 24 ans a survécu à un voyage de neuf mois à travers le continent africain et à une traversée de 10 heures de la Méditerranée, pagayant vers le nord depuis le Maroc à bord d'un canot pneumatique fragile qu'il avait acheté avec sept autres personnes.

Après avoir débarqué à Algeciras avec 74 autres personnes, Fopa Ponye ne portait rien d'autre que ses vêtements mouillés, sa détermination à trouver un emploi à Barcelone et un message pour les dirigeants qui veulent des politiques plus strictes pour réduire le nombre de ceux qui cherchent une vie meilleure en Europe.

«Les migrants ne viennent pas ici pour faire de mauvaises choses, je ne viens pas ici chercher des ennuis», a déclaré M. Fopa Ponye, avec l'avant-poste britannique de Gibraltar et son célèbre rocher dominant la baie et les yachts de luxe.

Les 17 781 personnes qui ont rejoint le sud de l'Espagne cette année dépassent les arrivées par bateau en Italie (16 452) ou en Grèce (13 120), selon les dernières statistiques de l'agence onusienne pour les réfugiés. Sur les 972 personnes qui ont perdu la vie en mer, près d'un tiers (292) sont mortes en tentant d'atteindre l'Espagne, a indiqué le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Et bien que le nombre de migrants économiques et de demandeurs d'asile en Europe soit globalement en baisse par rapport aux sommets de 2015, la popularité renouvelée de la route dite de la Méditerranée occidentale met à rude épreuve les forces de l'ordre et les réseaux de sécurité sociale de l'Espagne.

Maintenant que les commissariats de police et les installations pour mineurs débordent à Cadix, la province la plus au sud de l'Espagne, les autorités ouvrent des logements de fortune dans des installations sportives, des auberges louées ou même des terminaux de traversiers.

Mardi, le jour où M. Fopa Ponye a été secouru, le complexe sportif de Tarifa a accueilli plus de 600 personnes, certaines arrivées du Bangladesh ou du Sri Lanka. Des femmes, certaines enceintes et d'autres avec des nouveau-nés, dormaient sur un terrain de basketball et le partageaient avec des dizaines d'adolescents non accompagnés.

Mercredi, les autorités ont cessé de recevoir plus de personnes à Tarifa et une nouvelle installation a dû être ouverte dans la ville côtière voisine de Barbate. Il y a eu des moments de tension jeudi lorsque des dizaines de Marocains ont pris d'assaut une sortie et réussi à échapper à la police.

Accords bilatéraux

L'Espagne a conclu des accords bilatéraux avec le Maroc, l'Algérie et d'autres pays africains pour le retour de leurs ressortissants, ce qui rend pratiquement impossible l'accès à l'asile pour les personnes qui arrivent de ces pays. Mais la plupart des Africains subsahariens et d'autres arrivant au pays reçoivent un ordre d'expulsion que les autorités sont rarement en mesure d'exécuter.

La plupart sont libérés et continuent vers le nord en France et au-delà. Parmi ceux qui restent — en attente d'asile et incapables de travailler — un petit nombre reçoit une aide publique pendant deux ans au maximum. Mais plusieurs finissent sans abri ou à la merci des criminels. Les gouvernements locaux, en particulier dans des villes comme Madrid ou Barcelone, leur offrent un hébergement et une assistance limités, en s'appuyant fréquemment sur des organisations caritatives.

Les militants et les ONG disent que l'approche doit être repensée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'afflux d'arrivées au début de l'été coïncide avec des eaux plus calmes dans le détroit — près de 5000 embarcations depuis le 11 juin — et estiment que l'Espagne est mal équipée, sous-financée et trop improvisée.

Mais l'approche de l'Espagne a également été gâchée par un système d'asile qui accumule plus de 43 000 pétitions non résolues — 4670 personnes ont été protégées l'année dernière — et le renvoi immédiat, et controversé, des migrants qui essaient d'entrer de force dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla en Afrique du Nord.

Le révérend Josep Buades, un prêtre jésuite qui visite chaque semaine des migrants dans certains des centres de détention connus sous le nom de CIE, a déclaré que «l'expérience passée de l'Espagne devrait être considérée comme une vitrine des défis qui attendent l'Union européenne, plutôt qu'un chemin vers la réussite.»

L'Associated Press s'est vu refuser cette semaine l'accès aux CIE de Tarifa et d'Algeciras, une ancienne prison qui, selon le Bureau de l'ombudsman espagnol, devrait être fermée en raison de mauvaises conditions. Gérés par la police espagnole avec peu de supervision publique, ces centres semblent également être des modèles pour des installations similaires proposées sur le sol européen ou à l'étranger.

Jose Villahoz, le chef de l'ONG locale Algeciras Acoge, a déclaré que l'UE ne devrait pas chercher à priver les migrants de leur liberté.

«Si les droits des ressortissants des pays de transit ne sont même pas respectés, cela sera encore pire pour ceux venant des pays subsahariens», a déclaré M. Villahoz, en ajoutant qu'il était «déplorable de rendre ces pays du nord de l'Afrique responsables» de la migration qui arrive en Europe.

Le premier ministre Pedro Sanchez a déclaré qu'il étudierait la façon d'améliorer les CIE, mais qu'il n'est pas prévu de les fermer. M. Sanchez estime également que les côtes méditerranéennes devraient être gérées par le bloc.

Au Maroc

Après avoir reçu des éloges au début du mois pour avoir accueilli 629 migrants sur le navire de sauvetage Aquarius que l'Italie et Malte rejetaient, le nouveau gouvernement de centre-gauche est pressé de fournir une réponse équivalente aux arrivées sur la côte sud, où des arrivées comparables se produisent presque quotidiennement.

Mais le débat européen paraît bien loin dans le «sud du sud» de l'UE, comme M. Villahoz appelle la côte andalouse négligée. Au contraire, tous les regards sont tournés vers les négociations avec le Maroc, que plusieurs en Espagne accusent d'avoir ouvert ou fermé la vanne des départs de ses rives, avant les négociations avec l'UE sur la pêche, l'agriculture et d'autres sujets.

Jeudi, M. Sanchez a envoyé les ministres espagnols de l'Intérieur et des Affaires étrangères au Maroc pour des réunions avec leurs homologues. M. Sanchez lui-même prévoit une visite cet été.

Khalid Zerouali, le directeur des migrations et de la surveillance des frontières au Maroc, a déclaré que son pays subissait une nouvelle pression en raison de la répression de la route entre la Libye et l'Italie.

Il a également déclaré lors d'une interview avec l'AP que le Maroc ne cherche pas à déterminer quels migrants sont admissibles à l'asile en Europe. Le projet de prendre de telles décisions dans certains pays africains est actuellement examiné par l'UE comme un moyen de réduire le nombre d'arrivées.

«Ce n'est pas la solution», a dit M. Zerouali, car les gens utilisent souvent le royaume nord-africain comme point de départ pour l'Espagne, ajoutant qu'environ 25 000 migrants ont été arrêtés cette année.

M. Buades, le prêtre catholique, dit que l'Europe devrait explorer des politiques qui favorisent la migration légale tout en repensant le système global d'asile et le traitement des arrivées.

Mais c'est difficile dans le climat actuel, a-t-il reconnu.

«L'Europe dans laquelle nous vivons a plongé dans un discours populiste et xénophobe qui rend presque impossible l'amélioration du système actuel», estime M. Buades.