Les Mexicains sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président

MÉXICO — Les Mexicains semblent en voie de porter au pouvoir un politicien enflammé qui s'engage à renverser la vapeur dans un pays sclérosé par la violence et la corruption.

Mais les adversaires du gauchiste Andres Manuel Lopez Obrador préviennent que son interventionnisme économique constituerait plutôt un recul en arrière. Ses trois rivaux se présentent eux aussi comme des vecteurs de changement capables de lutter contre la corruption endémique, mais ils peinent à gruger ses appuis.

Le scrutin de dimanche est le plus vaste jamais tenu au Mexique, car il comblera aussi des centaines de postes au Sénat, à la Chambre des députés et dans des mairies à travers le pays. Un total de 17 670 noms figurent sur les bulletins de vote, tous ordres de gouvernement confondus. Pour bien des Mexicains, cette élection s'est transformée en un genre de référendum sur les détournements de fonds et les autres comportements déviants de leur élite dirigeante.

Le vainqueur de dimanche dirigera le Mexique jusqu'en 2024. La constitution lui interdira de se représenter à la fin de ce mandat de six ans.

Troisième tentative

Il s'agit de la troisième tentative d'Andres Manuel Lopez Obrador — communément désigné par ses initiales «AMLO» — d'accéder à la présidence mexicaine, après douze ans de campagne pratiquement continue. Tout indique que ses discours fulminant contre la «mafia du pouvoir» ont trouvé des oreilles attentives, alors que les sondages lui accordent une large avance.

La grogne populaire s'exprime principalement à l'encontre de la formation du président sortant, le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). Son candidat, Jose Antonio Meade, ne s'est pas vu accorder le bénéfice du doute par les électeurs, malgré sa longue feuille de route. Le PRI a régné sur le Mexique de 1929 à 2000, puis de 2012 à aujourd'hui sous Enrique Peña Nieto.

L'aspirant-président Ricardo Anaya, qui se présente sous la bannière d'une coalition gauche-droite, a pour sa part tenté de rallier les jeunes à sa cause en mettant l'accent sur des idées novatrices et sur l'importance du développement technologique. On ignore toutefois si ses nouveaux alliés gauchistes appuieront bel et bien un candidat à l'opposé du spectre idéologique.

Dimanche marque aussi la première fois qu'un indépendant figure sur le bulletin de vote. Jaime «El Bronco» Rodriguez a tenté d'attirer l'attention du public avec des déclarations-chocs comme sa proposition de trancher les mains des fonctionnaires qui volent l'argent des contribuables.

Le spectre d'une éventuelle fraude électorale plane toutefois au-dessus du vote, même si les autorités électorales nient cette possibilité.

Après ses deux dernières défaites électorales, AMLO avait crié à la fraude. Lorsqu'il avait été devancé par 0,56 pour cent des voix par l'ex-président Felipe Calderon en 2006, il s'était autoproclamé «le président légitime» et ses partisans avaient tenu des manifestations pendant des mois.