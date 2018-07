Une petite part de Lune au Centre des sciences de Montréal

Le Centre des sciences de Montréal offrira la chance à ses visiteurs d’observer et toucher un fragment de roche provenant de la Lune, dès vendredi. Et non seulement le public pourra le voir à partir de vendredi. Entrevue avec la responsable du projet Sara Arsenault.

Il s’agit du dixième fragment de Lune à pouvoir être touché sur notre planète.

Les autres morceaux exposés ne peuvent toutefois pas être touchés.

La totalité de ces fragments provient d’un même échantillon de huit kilogrammes qui a été recueilli par l’astronaute Harrison Schmitt en 1972, durant de la mission Apollo 17, qui est en fait la plus récente mission à avoir aluni.

La roche basaltique (du magma refroidi), qui sera exposée au Centre des sciences, a la taille d’une gomme à effacer et pèse 24 grammes, la moitié d'une barre de chocolat. Elle a 3,8 milliards d’années.

L’exposition de cette roche est l’initiative de l’ancienne directrice du Centre des sciences, Julie Payette.

Ces roches ont été prêtées par la NASA.

Il existe 842 livres de roche lunaire sur Terre, rapportée par les membres de différentes équipes d’astronautes.

Cette roche fera partie de l'exposition L'eau dans l'Univers, qui retrace l’histoire de la recherche de l’eau dans l’espace.

Le Centre des sciences dispose de cete roche pour une période de cinq ans. C'est un prêt de la NASA qui peut être renouvelable.