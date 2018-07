Foudre sur un terrain de golf : «Ç’a frappé d’une force extraordinaire»

Des golfeuses de la région de Sherbrooke ont eu la surprise de leur vie, samedi, quand la foudre s’est abattue près d’elles.

Samedi, alors qu’elle disputait une ronde de golf à Sherbrooke, Danielle Berthold a expérimenté les effets de la foudre.

La conseillère publicitaire au 107,7 FM et conseillère municipale de Sherbrooke avait neuf trous de joués lorsqu’elle a entendu le tonnerre gronder au loin pour la première fois. Mais selon son application cellulaire, il n’y avait pas de danger. Elle a donc continué de jouer.

Mais au 13e trou, après avoir joué son coup de départ, la golfeuse a vu un éclair à sa gauche.

«C’était comme si (la foudre était tombée) à 50 pieds, mais c’était à trois kilomètres, c’est pour vous dire comment ça peut surprendre! Je suis restée bouche bée, stoïque derrière la voiturette. Une autre personne s’est ‘’garrochée’’ à l’intérieur de la voiturette. On avait des picotements dans les jambes et dans les bras. Deux autres personnes qui jouaient près de nous ont manqué de jambes. Elles se sont retrouvées par terre. Elles n’avaient plus de sensation dans les jambes, n’avaient plus de force, une faiblesse vraiment marquée. L’onde électrique s’est répandue par le sol. Ç’a frappé d’une force tout à fait extraordinaire. C’est assez surprenant et assez hallucinant comme force d’énergie que ça dégage», a-t-elle raconté à Louis Lacroix.

Après avoir repris leurs esprits, les golfeuses sont allées rejoindre les abris et elles ont attendu que la pluie cesse avant de terminer leur ronde de golf une fois le soleil revenu.

Conseils en cas de foudre au golf

On recommande aux golfeurs de s'abriter dans un abri sécurisé pour l'orage (avec paratonnerre et conducteurs de descente reliant le paratonnerre à la terre) ou un véhicule automobile.

Il ne faut pas rester en saillie sur un espace dénudé ou en hauteur par rapport à l'espace environnant, et ne pas s'abriter sous un grand arbre. Plutôt, on suggère de s'accroupir pieds joints dans un taillis ou un bâtiment que rester debout, marchant ou courant.