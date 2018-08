Vaudreuil-Dorion: les travaux Hydro-Québec frustrent des commerçants

Des commerçants et restaurateurs de Vaudreuil-Dorion ont vécu, mardi soir, la malheureuse expérience de perdre l’accès au courant électrique alors qu’ils étaient en pleines activités. Une situation malheureuse lorsqu'il s'agit d'une panne involontaire, mais particulièrement frustrante lorsque la panne est causée par des travaux non annoncés de la part d'Hydro-Québec pendant les heures les plus achalandées des commerces.

Le propriétaire du restaurant Olivia situé sur l’Avenue Saint-Charles, Jonathan Auger, a vu son restaurant bondé être plongé dans le noir lors qu’Hydro-Québec a décidé de changer des poteaux électriques à 19h50 sans avertir préalablement aucun des 33 commerçants.

Le restaurateur aurait minimalement apprécié que les heures d’ouverture des commerces soient prises en considération lors de cette opération qualifiée d’urgente par la société d’État.

Le Jonathan Auger estime que les pertes entourant la panne électrique de mardi soir se chiffrent à quatre ou cinq mille dollars.