Blanchi en justice, un membre des Hells Angels réclame des millions aux autorités 

Un membre des Hells Angels blanchis de toutes accusations réclame trois millions de dollars aux autorités, estimant qu’il a été «illégalement» incarcéré durant plus d’un an et demi.



Selon les documents de la poursuite obtenus par différents médias, Christian Ménard estime être demeuré incarcéré illégalement durant 17 mois.

Par ailleurs, il juge avoir été soumis à d'exigeantes conditions de remise en liberté par la suite.

Christian Ménard a été notamment accusé de complot pour meurtre à la suite de son arrestation en 2009.



Cette poursuite intervient deux mois après le dépôt d'une poursuite similaire par un autre motard.

À noter que le montant revendiqué par Christian Ménard est passablement similaire à celui qu’a reçu le délateur Sylvain Boulanger pour incriminer ses anciens collègues motards.