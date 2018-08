Californie: un apprenti monteur de ligne meurt près d'un feu

Un employé d'une entreprise de services publics a été tué près d'un secteur ravagé par un feu de forêt dans le nord de la Californie. Les équipes travaillant dans des conditions étouffantes luttaient contre de multiples incendies dont la superficie ne cesse de croître.

Plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile.

L'employé de Pacific Gas and Electric (PG & E) a été mortellement blessé samedi dans un accident survenu à l'extrémité occidentale du Carr Fire, dans le comté de Shasta, a déclaré la porte-parole de l'entreprise, Melissa Subbotin. Jairus Ayeta, qui avait une vingtaine d'années, travaillait comme apprenti monteur de ligne et faisait partie d'une équipe de PG & E travaillant dans un "secteur dangereux" afin de rétablir le courant, a ajouté Mme Subbotin.

M. Ayeta est la septième personne à mourir à cause de l'immense brasier qui brûle depuis deux semaines près de Redding, où une armée de pompiers et de flottes d'avions continuent à combattre les flammes. Deux pompiers et quatre résidants, dont deux enfants, ont également été tués. L'incendie était contenu à plus de 40 pour cent, dimanche.

Plus au sud, de nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi soir dans les comtés de Mendocino et de Lake où les flammes s'étendent dans les étendues des deux rives du lac Clear. Les vents secs et chauds ont alimenté les deux incendies, qui ont collectivement ravagé près de 1036 kilomètres carrés de bois et de broussailles. L'ensemble de ce qu'on appelle l'incendie du complexe de Mendocino est désormais l'un des plus importants du pays, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur Jerry Brown a visité samedi les quartiers de Redding anéantis par les flammes et a exhorté le président Donald Trump à aider la Californie à combattre ces incendies dévastateurs.