Quintuplées: Annette Dionne visite sa maison natale

Entourée d'enfants, l'une des deux quintuplées Dionne toujours en vie a franchi la porte de la maison où elle est née pour la première fois depuis des décennies.

Une plaque a été dévoilée dimanche pour commémorer l'importance historique nationale de la naissance des quintuplés.

Annette Dionne a dit être honorée de pouvoir participer à la cérémonie et de voir tant de gens toujours intéressés par l'histoire des quintuplés.

Nées le 28 mai 1934, les cinq soeurs ont fait sensation à l'échelle planétaire, car elles étaient les seules quintuplées connues à l'époque à avoir survécu plus de quelques jours à leur naissance.

Plus de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie et ont eu l'occasion de prendre des photos avec Mme Dionne et de visiter la maison, qui a été réinstallée à North Bay en 1985 et transformée en musée.

Cécile Dionne n'a pas pu assister à la cérémonie en raison de problèmes de santé.

Le député fédéral de Nipissing-Timiskaming, Anthony Rota, a déclaré que la désignation historique est une occasion de créer un lien avec le passé et qu'il encourage les Canadiens à en apprendre davantage sur la place des quintuplées Dionne dans l'histoire.