Venezuela: une explosion interrompt un discours de Nicolas Maduro

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a brusquement interrompu samedi un discours télévisé. Les soldats présents ont brisé les rangs avant de se disperser après avoir entendu samedi plusieurs explosions au cours de ce que le gouvernement a qualifié de tentative d'attentat contre le dirigeant socialiste.

Le ministre de l'Information, Jorge Rodriguez, a déclaré à la télévision que plusieurs engins ressemblant à des drones ont explosé près de M. Maduro.

Il a ajouté que le chef d'État était sain et sauf, mais que sept personnes avaient été blessées.

«À 17 h 41, exactement, plusieurs explosions ont été entendues, a déclaré le ministre à la télévision, quelques minutes après l'incident. L'enquête démontre de toute évidence que des engins ressemblant à des drones transportaient des explosifs.»

Des pompiers placés près de la tribune où se tenait le président Maduro ont contesté la version officielle.

Trois responsables locaux, parlant sous le couvert de l'anonymat, ont affirmé qu'il s'agissait plutôt de l'explosion d'une bonbonne de gaz à l'intérieur d'un appartement situé près de l'endroit où M. Maduro prononçait son discours.

On pouvait observer de la fumée sortir de la fenêtre d'un immeuble.

Le gouvernement vénézuélien a souvent accusé l'opposition de conspirer en vue de commettre des attentats et de renverser Nicolas Maduro.

Le président prononçait un discours à Caracas lors d'une célébration entourant le 81e anniversaire de la Garde nationale. Il portait l'habit présidentiel.

«Nous allons parier sur le bien de notre pays. L'heure de la reprise économique est arrivée et nous avons besoin...», a formulé M. Maduro avant que les caméras s'éloignent rapidement de lui.

Le président était entouré par sa femme Cilia Flores et plusieurs hauts responsables militaires.

Sur une vidéo, on voit Mme Flores en train de grimacer. Ensuite, M. Maduro et elle regardent vers l'endroit d'où provient un son non identifié.

Les soldats placés en rang ont alors commencé à courir.

La transmission a été coupée sans explication.

Les officiels n'ont pas commenté.