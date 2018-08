La soeur du blogueur Raif Badawi a été arrêtée en Arabie saoudite

La soeur du blogueur emprisonné Raif Badawi a été arrêtée en Arabie saoudite, soutient Amnistie internationale.

L'organisme de défense des droits de la personne affirme que Samar Badawi a été arrêtée plus tôt cette semaine en compagnie d'une autre militante, Nassima al Sada.

Son frère Raif Badawi avait été arrêté en Arabie saoudite en 2012, puis condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir critiqué des leaders religieux. Il a reçu 50 coups de fouet en janvier 2015 lors d'une flagellation publique, mais il ne semble pas avoir reçu d'autres châtiments corporels depuis. Sa femme et ses trois enfants vivent à Sherbrooke, et sont devenus citoyens canadiens le mois dernier.

Geneviève Paul, directrice générale par intérim d'Amnistie internationale Canada francophone, a par ailleurs indiqué jeudi que l'épouse d'un défenseur des droits de la personne avait aussi été arrêtée avec les deux autres femmes.

Samar Badawi et Nassima al Sada sont détenues à la prison générale de Djeddah, a précisé Mme Paul. Elles ont toutes deux la possibilité d'échanger par téléphone avec leur famille.

Mme Paul n'avait pas plus de détails sur les circonstances des arrestations, mais elle a rappelé qu'une autre vague de répression avait déjà frappé en mai des défenseurs des droits de la personne en Arabie saoudite, notamment pour le droit des femmes à conduire une voiture.