Une femme inuite vulnérable et malade est portée disparue à Montréal

MONTRÉAL - Une femme inuite âgée de 48 ans, vulnérable et malade, est activement recherchée à Montréal depuis vendredi dernier.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) signale jeudi que Mina Iquasiak Aculiak ne parle pas le français ni l'anglais. Elle est de petite taille, 1 mètre 40, et pèse environ 68 kilogrammes. Ses cheveux et ses yeux sont noirs et elle porte une attelle de couleur beige pour retenir l'un de ses bras.

Peu avant sa disparition, elle aurait tenu des propos suicidaires, selon la police.

Vendredi dernier, elle portait une casquette bleue avec visière rouge affichant le logo des Canadiens de Montréal, une camisole bleue, un pantalon et des souliers noirs.

Le SPVM signale que Mme Iquasiak Aculiak a été vue pour la dernière fois dans l'arrondissement Saint-Laurent.