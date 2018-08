Feux de forêt: juillet a été occupé au Québec; c'est pire en Ontario

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rapporte que la foudre a causé au Québec 125 incendies pendant le mois de juillet qui a pris fin mardi.

La SOPFEU signale que ces feux ont brûlé 23 000 hectares de forêt et entraîné une importante charge de travail. La SOPFEU a donc dû avoir recours à plus de 400 personnes provenant de différents États américains et des autres provinces canadiennes.

La SOPFEU observe que la saison 2018 est l'une des plus actives des dernières années mais que le record absolu remonte à 2005 où 1258 feux avaient consumé 386 671 hectares de forêt.

Jusqu’ici cette année, la SOPFEU est intervenue sur 462 incendies qui ont brûlé 28 274 hectares en zone de protection intensive.

La moyenne des dix dernières années à pareille date s’élève à 335 feux pour une superficie de 34 010 hectares.

Le pire reste à venir en Ontario

Certes, Environnement Canada prévoie de la pluie en Ontario au cours des prochains jours, mais celle-ci aura visiblement peu d'impact sur l'énorme feu de forêt que des centaines de pompiers combattent dans la région de Grand Sudbury. A vrai dire, on annonce des possibilités d'averses à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à vendredi.

Quoi qu'il en soit, le feu s’approche et fait craindre le pire aux résidents du coin.

À Nipissing Ouest, à partir de ce mercredi, des centres communautaires sont disponibles temporairement pour le public, à l’intention des résidents qui souhaitent se mettre à l’abri de la fumée. Ces lieux fourniront un endroit frais, pour faire de la marche à l'intérieur et soulager de la fumée.

Lise Sénécal, résidente du secteur Sturgeon Falls à Nipissing Ouest, en Ontario, a indiqué sur nos ondes que les inquiétudes sont grandissantes au sein de la population.

Par ailleurs, un incendie inquiète notamment des résidents de la municipalité de Rivière des Français. Le feu couvre jusqu’ici 10 139 acres. Il est situé à environ 5 kilomètres à l’ouest de la route 69.

(Avec La Presse canadienne)