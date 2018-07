La punaise diabolique semble installée pour de bon à Montréal

La punaise marbrée, un insecte envahisseur asiatique, est maintenant établie dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Dans un article du Journal de Montréal paru ce mardi, on apprend que cet insecte malodorant se sent de plus en plus à l’aise sur le territoire montréalais.

La punaise marbrée, aussi appelée punaise diabolique, est un insecte volant qui peut atteindre la taille d'un 25 cent canadien.

Elle ne pique pas les humains, ni les animaux. Elle s’attaque aux petits fruits, au soja et différents autres végétaux.

Elle serait maintenant capable de survivre à nos hivers rigoureux, pourvu qu’elle arrive à trouver refuge à l’intérieur d’une habitation ou d’une quelconque construction chauffée. Elle y hiberne jusqu'au retour du printemps, en quelque sorte. Cela dit, elle a encore de la difficulté à résister au froid.

Mais, c'est une question de temps avant qu'elle s'adation pleinement au climat québécois, d'autant plus que les changements climatiques pourraient favoriser sa propagation sur le territoire.

Selon Harold Leavy, spécialiste en gestion parasitaire chez Les entreprises Maheu extermination, elle serait arrivée en Amérique en 2001.

M. Leavy a expliqué sur les ondes du 98,5 FM que la punaise marbrée a incommodé plusieurs citoyens américains au cours des dernières années. Certaines résidences aux États-Unis ont même été infestées par des dizaines de milliers de ces insectes. À vrai dire, elle est présente dans plus d'une trentaine d'États américains, dont celui de New York.

Dix ans plus tard, on retrouve la punaise diabolique au Canada. Au Québec, on aurait capturé la première punaise diabolique en 2014.

Pour l’instant, elle vit surtout en ville, car elle se déplace grâce aux voitures. Or, les campagnes ne sont pas à l’abri des invasions de la punaise diabolique, évidemment. Ce n’est qu’une question de temps avant qu'elle trouve sa place dans diverses régions du Québec, selon le spécialiste. Éventuellement, elle pourrait donc attaquer les cultures au printemps et en été.

«La punaise diabolique ressemble à un tout petit bouclier de chevalier gris et beige, avec une tête qui est située au milieu en haut, a indiqué M. Leavy. Elle est tachetée de carrés pâles et foncés. C’est environ gros comme l’ongle d’un pouce humain. Ça sent le diable, surtout en grand nombre.»

Le ministère de l’Agriculture du Québec surveille de près l’arrivée de la punaise diabolique depuis quatre ans.