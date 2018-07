Valérie Plante dit tout mettre en oeuvre pour éviter les attaques de coyotes

MONTRÉAL — La mairesse de Montréal affirme que son administration met tout en oeuvre pour repérer un coyote qui pourrait avoir attaqué trois jeunes enfants la semaine dernière.

Valérie Plante a dit aux journalistes, lundi, que la municipalité travaillait avec une entreprise privée pour localiser et appâter les coyotes, particulièrement les bêtes malades qui pourraient avoir des comportements agressifs.

Dans la foulée des incidents de la semaine dernière, la Ville a installé des caméras et des appâts, en plus d'avoir augmenté la présence des employés municipaux dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, où sont survenues les attaques.

Selon la mairesse, il n'est pas souhaitable de retirer les animaux de l'île, parce que cela pourrait perturber l'écosystème, et que les bêtes vont tout simplement revenir.

Montréal a lancé un programme de gestion des coyotes plus tôt cette année, alors que plusieurs coyotes ont été aperçus dans la métropole.

Près de 600 signalements ont été faits en moins d'un an.

«L'idée c'est de (se dire): comment on peut gérer les cas problématiques et, en même temps, sensibiliser et renseigner la population, mais on suit la situation de très, très près», a déclaré la mairesse Plante.