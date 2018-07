Feu de forêt en Californie: une sixième personne perd la vie

REDDING, Calif. - Le feu de forêt qui ravage le nord de la Californie, obligeant des dizaines de milliers de personnes à fuir leur domicile, demeurait dimanche hors de contrôle.

Le bilan s'est alourdi à six morts. Les autorités craignent que les forts vents, qui sont prévus, alimentent encore plus les flammes qui menacent de détruire plus de 5000 bâtiments.

«Actuellement, elles se répandent partout, a dit un porte-parole du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies de la Californie, Anthony Romero. La trajectoire de l'incendie peut encore se renverser.»

Le service de la météo des États-Unis prévoyait des conditions plus chaudes et plus sèches.

Le village montagnard de Keswick comptant environ 450 personnes a été presque été réduit en cendre. Les pompiers du comté de San Bernandino y ont été dépêchés pour éteindre les débris.

Quelque 38 000 personnes ont été évacuées après que l'incendie eut atteint la périphérie de Redding, dans le comté de Shasta.

La sixième victime, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est une personne qui avait refusé d'être évacuée, a déclaré le shérif du comté, Tom Bosenko, dimanche.

Les cinq autres personnes ayant péri sont deux pompiers, une grand-mère et ses deux petits-enfants.

Le dernier bilan fait aussi état de 517 bâtiments détruits et 135 autres endommagés, a mentionné M. Romero. Selon un décompte de l'Associated Press, au moins 300 de ses bâtiments sont des résidences.