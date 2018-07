Fusillade de Toronto: hommage à une des deux victimes

La population pourra rendre hommage, dimanche après-midi, à la jeune femme de 18 ans qui a été tuée par un tireur la semaine dernière sur l'avenue Danforth à Toronto.

La famille de Reese Fallon recevra les sympathies du public à 14 heures dans un salon funéraire de Toronto, alors que les funérailles seront célébrées lundi matin.

Reese Fallon, qui devait devenir infirmière, a été abattue par Faisal Hussain, qui a fait feu sur les clients d'un restaurant et sur des passants dans le quartier grec de la métropole canadienne.

Une fillette de 10 ans, Julianna Kozis, a aussi été tuée, alors que 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement.

Quant au tireur âgé de 29 ans, il se serait suicidé après un échange de coups de feu avec les policiers.

Des dizaines de camarades de classe et d'enseignants ont écourté leurs vacances d'été pour se recueillir à l'école secondaire que fréquentait Reese Fallon. On garde d'elle l'image d'un modèle parmi ses pairs et d'une aidante innée.