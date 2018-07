Feux de forêt en Californie: le bilan s'alourdit 

REDDING, Calif. - Le bilan des feux de forêt s'est aggravé dans le nord de la Californie. Les autorités ont confirmé samedi la mort de deux jeunes enfants et de leur arrière-grand-mère qui avaient été portés disparus.

Âgée de 70 ans, Melody Bledsoe et ses arrière-petits-enfants, James Roberts (5 ans) et Emily Roberts (4 ans) ont été isolés par une muraille de flamme qui a traversé jeudi la propriété familiale dans les environs de Redding.

Deux pompiers ont perdu la vie et quelque 500 bâtiments, dont 300 résidences, ont été détruits, selon le bilan le plus récent. Environ 38 000 personnes étaient toujours évacuées et 5000 résidences étaient menacées par l'incendie, qui est à peine circonscrit par les pompiers.

Plus d'une dizaine de personnes manquent à l'appel. Les flammes, poussées par de forts vents, ont pris par surprise les résidants du secteur et ont détruit plusieurs quartiers.

Le shérif du compt de Shasta, Tom Bosenko, a dit s'attendre à retrouver vivants la plupart des disparus qui auraient tout simplement perdu le contact avec leurs proches. Des policiers se sont rendus dans plusieurs maisons pour constater que le véhicule des occupants n'était plus dans l'entrée, ce qui pourrait indiquer qu'ils avaient pu fuir à temps.

L'incendie a gagné 35% en superficie au cours de la nuit pour atteindre 328 kilomètres carrés et poursuivait sa course au sud-ouest de Redding, vers Ono, Igo et Gas Point.

Les vents, qui ont d'abord aidé les pompiers à garder le feu loin des zones plus peuplées, l'alimentent maintenant à un rythme inquiétant.

Chris Anthony, un porte-parole de Cal Fire, l'agence californienne responsable de combattre les incendies de forêt, a déclaré que le temps chaud, sec et venteux nuisait aux efforts des pompiers.

Baptisé «Carr», l'incendie a été déclenché lundi par un véhicule et a explosé jeudi soir, traversant la rivière Sacramento et se rendant jusqu'à Redding, la plus grande ville de la région avec 92 000 habitants.

Ailleurs dans l'État, d'importants brasiers continuaient de brûler près du parc national Yosemite et des montagnes de San Jacinto à l'est de Los Angeles, près de Palm Springs.