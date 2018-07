La majorité des juifs hassidiques aurait quitté les lieux à Sainte-Agathe

La majorité des jeunes juifs hassidiques ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion de deux bâtiments qu'ils louaient à Sainte-Agathe-des-Monts avaient quitté les lieux jeudi soir, selon le maire Denis Chalifoux.

Monsieur Chalifoux a soutenu n'avoir eu d'autre choix que d'obtenir un ordre d'expulsion après que des résidants de Sainte-Agathe-des-Monts se sont plaints de bruits constants de la part du groupe s'étirant jusqu'à tard dans la soirée.

La Ville a obtenu, au début du mois de juillet, une injonction en Cour supérieure pour les forcer à partir. On leur reprochait d'utiliser leur résidence comme lieu de culte, ce qui est interdit selon le zonage municipal.

La Ville leur avait accordé jusqu'à 17 heures jeudi après-midi pour plier bagage. Selon les plaintes reçues, la cinquantaine de personnes qui logeait dans un triplex faisait énormément de bruit et accumulait des déchets sur le terrain de la propriété.

« Ils veillent tard le soir, il y a de la musique, des chants, des feux jusqu’à une ou deux heures du matin. Il y a des nuisances qui sont créées et les voisins se plaignaient. Par les années passées, on leur a donné pour quelques milliers de dollars d’amendes qu’ils ont payées. Ils devaient partir à la fin de l’été... Mais là, cette année, j’ai dit : ‘’non, ils ne passeront pas l’été ici’’», a expliqué le maire Denis Chalifoux à Cogeco Nouvelles.

Pas de dialogue possible

C'est le troisième été que la municipalité tente de régler la situation, mais en vain.

« Les deux derniers étés, on a fait des interventions, mais quand ils nous voient arriver, ils rentrent à l'intérieur, barrent les portes et se cachent au sous-sol. On est incapable de parler à personne. Et quand on a eu l'injonction, là finalement, ils nous ont parlés. C'est à ce moment qu'on a réussi à prendre une entente avec eux pour leur permettre de se relocaliser ailleurs », a ajouté le maire.