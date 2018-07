SQ-Hells Angels : la tension monte (vidéos)

Vive tension

Lui-même victime de menaces des Hells Angels, M. Lapointe a confirmé que depuis près d’un an, les policiers ont augmenté la pression sur les Hells Angels.

«Il faut savoir que depuis l’automne 2017, on a accentué la pression sur les motards criminalisés au Québec. Il n’y a pas de doute là-dessus. La stratégie est simple, on est présent lorsqu’ils sont présents. À chaque rassemblement, on est présents nous aussi pour s’assurer qu’ils respectent la loi, le Code criminel, les règlements municipaux, le Code de la sécurité routière. On veut leur passer un message, ils ne peuvent pas impunément s’afficher et faire ce qu’ils veulent, faire le jeu de l’intimidation. Pour les citoyens, c'est rassurant de voir que les policiers ne craignent pas les motards et qu'ils vont leur tenir tête.»