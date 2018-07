Décès de Serge Dessureault: «Il était un grand rassembleur qui aimait tout le monde»  

L’alpiniste québécois Serge Dessureault, 53 ans, a perdu la vie lors d’une expédition sur le K2, une montagne située à la frontière du Pakistan et de la Chine. Maurice Beauséjour, qui était l’un de ses deux compagnons d’expédition, raconte son expérience entourant le tragique accident de son ami survenu le 7 juillet.

Serge Dessureault, Maurice Beauséjour et Nathalie Fortin étaient les trois alpinistes qui comptaient être les premiers Québécois à atteindre le sommet du K2.

Malheureusement, Serge Dessureault a fait une chute (plus ou moins 1000 mètres) près du camp 2, situé à 6700 mètres d'altitude. Selon M. Beauséjour, personne ne sait exactement ce qui s’est passé.

«De l’endroit où j’étais, c’était impossible de voir ce qui est arrivé à cause d’un rocher [qui me bloquait la vue]. J’ai vu un peu de neige arriver, et ensuite le corps de Serge… J’étais à environ 300 mètres de lui», a affirmé le grand ami et coéquipier de Serge Dessureault.

En 2016, Serge Dessureault avait tenté l’ascension du K2 avec un autre alpiniste, en vain.

D’une altitude de 8611 mètres, le K2 est le deuxième sommet le plus élevé au monde, tout juste derrière l’Everest. Environ 400 personnes ont réussi l’ascension complète du K2, tandis que 5000 alpinistes ont atteint le sommet de l’Everest.

Notons que Maurice Beauséjour a publié une touchante lettre sur Facebook racontant le fil des événements du tragique accident.

»»» Veuillez écouter l’intégralité du témoignage de Maurice Beauséjour en cliquant sur l'extrait sonore plus haut.