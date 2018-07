Incendies: plus de 20 morts et 100 blessés dans les environs d'Athènes

Plus d'une vingtaine de personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessés lors d'incendies qui ravagent les environs de la ville d'Athènes, en Grèce.

La plupart des victimes ont été piégées dans le secteur de la station balnéaire de Mati, à 40 kilomètres au nord-est d'Athènes, à leur domicile ou dans leurs voitures, selon les autorités locales qui ont prévenu que le bilan risquait de s'alourdir.

Plus de 600 pompiers ont été déployés sur les lieux. L'Espagne va envoyer des avions en renforts et 60 pompiers en provenance de l'île de Chypre viendront donner un coup de main aux pompiers d'Athènes.

La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide de ses partenaires.