«Une chance que je portais un casque» - Louis Garneau

Victime d’une grave chute à vélo samedi à Québec, le cycliste Louis Garneau s’estime chanceux d’être encore en vie aujourd’hui.

Alors qu’il roulait en file indienne avec d’autres cyclistes, l’ancien athlète et homme d’affaires Louis Garneau s’est retourné pour voir si le collègue qui le suivait, plus lentement, avait besoin d’aide, mais du même coup sa roue de vélo a touché celle en avant de lui et il a chuté.

«Je me suis réveillé dans l’ambulance, j’étais vraiment sonné. J’ai perdu la carte pendant au moins cinq minutes. J’étais dans un coma assez profond. Quand je me suis réveillé, ça m’a pris du temps pour savoir à quelle année j’étais. Je ne savais pas si j’étais en 2028 ou 2018», a-t-il dit en entrevue avec Louis Lacroix.

Selon le cycliste de 59 ans, son casque lui a sauvé la vie, et ce, même s’il a craqué sous la force de l’impact.

«Je portais un casque Louis Garneau et une chance que je portais un casque, peu importe la marque. Ça peut vous sauver la vie.

«Le casque a absorbé l’énergie et si vous n’avez pas de casque, c’est votre crâne qui va craquer et c’est là que vous risquez de mourir.

Au final, Louis Garneau s’estime chanceux dans sa malchance. Il s’en tire toutefois avec une commotion et une hémorragie cérébrale, un poumon perforé, des côtes cassées, la clavicule disloquée et 12 points de suture à l’oreille. Malgré ses blessures, il a pu quitter l’hôpital dimanche.

Heureux d'être encore en vie, l'homme d'affaires veut maintenant fabriquer le meilleur casque de vélo au monde et sollicite toutes les universités du Québec afin d'y arriver.