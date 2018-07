Autre fusillade à Toronto : est-ce que la ville s’américanise ?

Depuis le début de 2018, 220 fusillades sont survenues dans la Ville-Reine.

Au lendemain de la fusillade qui a fait deux victimes et 12 blessés en plus du tireur qui a été retrouvé sans vie avec des blessures par balles, de nombreux politiciens et personnalités publiques ont réagi pour témoigner de leur tristesse.

Le maire de Toronto, John Tory, a reconnu que sa ville avait un problème d’armes à feu.

«Pourquoi un individu a-t-il besoin de posséder 10 ou 20 armes à feu, ce qu’ils peuvent faire légalement sous la loi actuelle? Nous devons aussi discuter pourquoi un résident de notre ville a besoin de posséder une arme?», a-t-il dit lundi matin.

Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 220 fusillades à Toronto qui ont fait un total de 27 morts.

Pour sa part, Chicago qui est reconnue comme l’une des villes américaines les plus meurtrières a indiqué que 1580 personnes avaient été tirées depuis le début de 2018 et 285 en sont décédées.

Bien que Toronto soit à des années-lumière des statistiques de Chicago, il n’en demeure pas moins qu’elle vit actuellement un réel problème d’armes à feu.