«Je me suis défendu comme j’ai pu» - chauffeur d’autobus agressé

Jeudi soir dernier, Samir Hajjami a été victime d'une agression sauvage, alors qu’il était au volant de son autobus de la STM.

L’attaque gratuite s’est produite à 21h45 jeudi dernier dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Alors que le chauffeur était sur le point de démarrer, il a vu dans son rétroviseur une dame et son fils qui marchaient d’un pas très rapide parce qu’un homme les suivait.

«En montant dans l’autobus, la dame m’a dit : ‘’Monsieur, aidez-nous, aidez-nous. On est harcelé par ce monsieur’’. Sur le coup, je me suis tourné vers la porte, toujours attaché par ma ceinture de sécurité et je lui ai dit : ‘’Monsieur, arrêtez, laissez-les tranquille sinon j’appelle la police’’», a raconté Samir Hajjami au micro de Mathieu Beaumont.

Au moment où il allait prendre le téléphone pour appeler la police, l’homme s’est jeté sur lui et l’a agressé, mordu et craché au visage.

«Je me suis défendu comme j’ai pu, mais comme il était grand et moi assis, il m’a roué de coups. La seule issue que j’ai trouvée, c’est la fenêtre pour me pencher et esquiver ses coups. Mais il a mis ses doigts dans mes yeux pour les retirer de mon crâne. J’ai réussi à me détacher et je suis tombé par la fenêtre.»

En cinq ans de conduite d’autobus de la STM, Samir Hajjami a souvent été l’objet de propos racistes et d’attaques verbales, mais c’était la première fois qu’il subissait une agression physique.

«J’ai 47 ans et c’est la première fois de ma vie que je suis agressé physiquement. Jeune, je ne me suis jamais battu. Et ça s’est passé dans un pays où je me dis que ce n’est pas possible. Au Québec… j’étais sidéré.»

Depuis sa sauvage agression, M. Hajjami fait de l’insomnie et est incapable de penser à remonter à bord de son autobus.

Des statistiques inquiétantes

L'incident impliquant M. Hajjami n'est malheureusement pas rare. Depuis le début de 2018, le syndicat des chauffeurs d'autobus de la STM a dénombré 117 agressions à l'endroit de ses membres, dont 56 agressions physiques.

«Samir a décidé d'en parler publiquement, mais malheureusement, il y a beaucoup de chauffeurs qui se font agresser physiquement et on n'en parle pas. Les chauffeurs d'autobus vivent ça au quotidien. C'est ça qu'on doit dénoncer», a dit le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, Reneto Carlone.