Les forêts ontariennes brûlent

KILLARNEY, Ontario - Des équipes provenant de partout au Canada, des États-Unis et même du Mexique continuent à combattre des dizaines de feux de forêt dans le nord-est de l'Ontario.

Les policiers provinciaux ont prévenu dimanche que le plus gros incendie, le «Parry Sound 33», recouvre maintenant plus de 5000 hectares et qu'il échappe à tout contrôle.

Une cinquantaine de maisons qui ne sont accessibles que par bateau ont été évacuées samedi.

Cinq bombardiers à eau ont été mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes.