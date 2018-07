Toronto: le tireur abattu a fait deux victimes et 13 blessés 

TORONTO - Une fusillade a fait trois morts, dont le tireur, et 12 blessés dimanche soir à Toronto.

De nombreux coups de feu ont été tirés sur la très achalandée avenue Danforth, dans le quartier Greektown, vers 22h.

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a dit ne pas savoir ce qui est à l'origine de l'attaque, mais que toutes les options seront examinées. Un homme qui marchait sur la rue Danforth aurait soudainement commencé à tirer, provoquant la panique.

Le suspect, un homme de 29 ans, a échangé de tirs avec les policiers, avant de prendre la fuite. Il a été retrouvé mort un peu plus tard.

M. Saunders a dit qu'une femme a été tuée et qu'une fillette âgée de huit ou neuf ans a été grièvement blessée.

Plusieurs autres victimes ont été transportées vers des centres de traumatologie et on ne dispose pas de plus de détails concernant leur état de santé.