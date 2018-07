Syrie: le Canada a offert d'accueillir des Casques blancs

Le Canada a proposé d'accueillir plusieurs Casques blancs syriens et leurs proches à la suite d'une périlleuse opération de sauvetage orchestrée par l'armée israélienne durant le week-end et appuyée par le premier ministre Justin Trudeau.

Les Casques blancs, qui doivent leur nom à leur couvre-chef facile à repérer, sont des bénévoles ayant reçu des éloges et du soutien de la part du Canada et d'autres pays occidentaux pour leur rôle de premiers répondants et de travailleurs humanitaires dans le cadre de la sanglante guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2011.

Le gouvernement canadien a versé 7,5 millions $ aux Casques blancs au cours des deux dernières années afin d'aider l'organisation civile à recruter et à former de nouveaux membres, plus particulièrement des femmes.

Le régime du président syrien Bachar el-Assad ayant récemment repris le contrôle de la majeure partie du pays et s'apprêtant à se battre pour reconquérir les dernières zones sous le joug des rebelles, certains observateurs ont dit craindre que des dizaines de Casques blancs coincés à la frontière de la Jordanie ne soient pris pour cible par les troupes syriennes.

Le premier ministre d'Israël, Benyamin Nétanyahou, a révélé dimanche que M. Trudeau et le président des États-Unis, Donald Trump, figuraient parmi les leaders de la communauté internationale ayant demandé à l'État hébreu de secourir les Casques blancs après avoir discuté des moyens pour aider les bénévoles syriens durant le récent sommet de l'OTAN à Bruxelles.

L'opération qui a suivi a permis à l'armée israélienne d'évacuer des centaines de personnes vers la Jordanie, le nombre exact restant toutefois à déterminer.

Les autorités jordaniennes avaient initialement annoncé que 800 Syriens avaient été secourus, mais ce nombre a plus tard été revu à la baisse pour atteindre 425.

Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, Ayman Safadi, a indiqué que les Syriens avaient été autorisés à pénétrer sur le territoire jordanien après que le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni se furent engagés par écrit à les accueillir à la suite de leur sauvetage.

Le Canada a offert de réinstaller jusqu'à 50 Casques blancs, a confirmé à La Presse canadienne un représentant du gouvernement fédéral sous le couvert de l'anonymat.

Si l'on ajoute à ce nombre les proches des bénévoles, le total pourrait avoisiner les 250 personnes.

La date d'arrivée des Syriens en sol canadien demeure floue. Les Casques blancs évacués devraient rester dans un camp de réfugiés des Nations unies pendant au moins trois mois, le temps que leur dossier soit traité.