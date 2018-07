Un ostéopathe accusé d'agressions sexuelles; on cherche d'autres victimes

Les enquêteurs de la Section agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cherchent à identifier des victimes potentielles de Laurent Begué, ostéopathe accusé d’agressions sexuelles.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

Laurent Begué offrait des services d’ostéopathie dans sa clinique privée à son domicile de Verdun. Il est présentement accusé d’agressions sexuelles sur deux victimes.

Les faits reprochés seraient survenus en 2017 lors de traitement en ostéopathie. On croit qu’il aurait pu faire d’autres victimes sur le territoire de l’île de Montréal.

Le suspect est un homme blanc de 35 ans, mesure environ 182 cm (6’0’’) et pèse environ 72 kg (160 lb) et s’exprime en français avec un accent de la France. Il a les cheveux châtain foncé et les yeux bruns.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Laurent Begué est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer avec le 9-1-1 afin de déposer une plainte officielle.