«S’ils ont fait de la filature à trois personnes, c’est inacceptable» - Guy Ryan

Sans vouloir excuser le policier qui a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, l’inspecteur à la retraite Guy Ryan estime qu’il faut également pointer du doigt les méthodes d’enquête des policiers.

Le policier de la Sûreté du Québec, Patrick Ouellet, a été reconnu coupable jeudi de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un enfant pendant une opération de filature en 2014, à Longueuil.

Au procès, on a appris que le policier roulait à plus de 130 km/hre, alors que la limite permise était de 50 km/h dans ce quartier résidentiel.

Bien qu’il affirme que lors de ce type de surveillance, il est très difficile pour un policier en fonction de respecter à la lettre toutes les règles du code de sécurité routière, il soutient que cette vitesse n’était pas appropriée.

«C’est exagéré, il roulait 130 km/hre deux secondes avant l’impact et 108 km/hre à l’impact, un matin très tôt, enneigé. Il y a eu une mauvaise évaluation du risque», a-t-il dit en entrevue avec Louis Lacroix.

Méthodes d’enquête à évaluer

L’ancien inspecteur aux crimes majeurs du SPVM croit que les méthodes d’enquête utilisées doivent être mieux évaluées.

«S’ils ont fait de la filature à trois personnes, c’est inacceptable. Si ç’a été permis, ça occasionne ça. Il y a plusieurs années, il y avait beaucoup plus de gens qui en faisaient de la filature dans ces équipes, mais pour toutes sortes de raisons, restrictions budgétaires notamment, les équipes ont été diminuées. Et là, on étire la sauce. Et ça fait en sorte que des événements dramatiques surviennent.

«Le juge a été très sévère et très cinglant. Ses propos ont clairement visé les équipes de filature. On doit pointer (du doigt) la formation de ces agents pour qu’ils soient en mesure de mieux évaluer le risque lorsqu’ils font certaines manœuvres pendant des surveillances physiques. Ça va au-delà de l’adrénaline.»