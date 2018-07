Un blessé, trois arrestations lors d'un braquage à Québec

QUÉBEC - Trois jeunes hommes soupçonnés d'avoir brutalisé un autre homme lors d'un braquage de domicile survenu tôt jeudi matin dans une résidence de Québec ont été arrêtés peu après les faits allégués et ont été placés en détention provisoire.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) affirme que les trois suspects devraient comparaître au tribunal en après-midi, au Palais de justice de Québec, pour faire face à diverses accusations.

Les policiers ont été avisés vers 6h30 par un voisin de la présumée victime que celle-ci semblait avoir été victime d'un braquage dans une résidence de l'arrondissement Sainte-Foy.

Peu après leur arrivée, ils ont trouvé la victime qui affichait des blessures à la tête. Le jeune homme était tout de même conscient lors de son transport à l'hôpital et on ne semble plus craindre pour sa vie.

Entre-temps, des recherches policières ont permis d'arrêter les trois suspects.

Le mobile de cette affaire n'est pas encore connu.