Pourquoi êtes-vous allés dans la grotte? Les jeunes rescapés thaïlandais répondent

CHIANG RAI, Thaïlande - Les jeunes joueurs de soccer thaïlandais qui ont été secourus la semaine dernière après avoir passé 18 jours coincés dans une grotte ont obtenu leur congé de l'hôpital.

Ils ont ensuite rencontré les médias et répondu aux questions.

Ils ont dit que tout le monde s'était entendu pour la visite des grottes. Contrairement à ce qui avait été annoncé, les jeunes savaient tous nager.

Ils ont vu l'eau monter et considérer quitter la grotte. Ils ont toutefois su qu'ils étaient emprisonnés en tentant de revenir sur leurs pas. Ils ne pensaient jamais que l'eau monterait si haut.

De l'eau de pluie pour survivre

Ils ont bu de l'eau de pluie qui glissait sur les roches pour survivre.

Des médecins, des travailleurs sociaux et des psychologues participaient également à la conférence de presse, afin de filtrer les questions et de veiller au bien-être des garçons.

Les médecins ont indiqué que les jeunes et leur entraîneur sont en bonne santé mentale et physique. Chaque garçon a pris en moyenne trois kilos depuis le sauvetage, mais ils en avaient perdu en moyenne quatre pendant leur captivité involontaire.

«Un mirage»

Un joueur a dit qu'il a cru à un «mirage» quand deux plongeurs britanniques ont finalement fait surface là où ils s'étaient réfugiés.

Les joueurs et leur entraîneur étaient partis explorer la grotte de Tham Luang le 23 juin, quand ils ont été surpris par la pluie. L'eau a inondé la grotte, les prenant au piège.

Ils ont été retrouvés dix jours du plus tard et une opération de sauvetage internationale a permis de les extirper sains et saufs.