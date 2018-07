Une poursuite policière comme si vous étiez dans la voiture (vidéo)

Une caméra placée à l’intérieur d’un véhicule de police a capté les images saisissantes d’une spectaculaire poursuite dans les rues de Las Vegas.

Tout a débuté au matin du 11 juillet dernier à Las Vegas. Vers 7h30, le département de police de Las Vegas a été appelé sur les lieux d’une station de lavage de voiture après qu’un homme d’origine hispanique ait été la cible d’une tentative de meurtre.

Le suspect recherché a été identifié comme un homme adulte, aussi d’origine hispanique, se déplaçant à bord d’un véhicule Ford Expedition noir avec de larges pneus.

Vers 9h30, un policier a identifié le véhicule. Lorsqu’il a tenté de l’intercepter, le suspect au volant du véhicule a pris la fuite à vive allure dans les rues occupées de Las Vegas.

Poursuite dangereuse

S’en est suivi une longue poursuite policière digne d’un scénario de film hollywoodien avec des coups de feu tirés de part et d’autre.

Alors que le policier pourchasse le suspect et évite les autres véhicules sur son chemin, il est en contact continu avec la centrale de police leur donnant les rues empruntées par le suspect et avertissant que des coups de feu sont échangés. Il en profite également pour leur donner des informations quant à l'aspect physique du suspect:

«Il est chauve et a des tatous. Il porte un chandail noir et son passager a un chandail blanc. Il m'a tiré dessus, je ne suis pas blessé.»

À plusieurs moments, le suspect roule même en sens inverse à la circulation.

«Coups de feu tirés encore, coups de feu tirés», ajoute le policier.

Sur le terrain d'une école

Alors que le suspect ralenti, on voit le policier conducteur prendre son arme et le placer en position pour tirer. Puis, il tire à travers le pare-brise en direction du véhicule conduit par le suspect. À un moment, il retire sa main du volent et prend ses deux mains pour mieux viser.

Le tout a pris fin lorsque le suspect a embouti son véhicule dans une école primaire après avoir été tiré à plusieurs reprises par le policier.

Lorsque son passager a tenté de fuir à pied, il a été capturé.

La victime du commerce de lavage auto a succombé à ses blessures après avoir été conduite à l’hôpital, plus tôt en matinée.

Voyez les images spectaculaires de cette poursuite: