Une autre canicule possible dès vendredi, à Montréal et ailleurs au Québec

Montréal connaît encore un épisode de chaleur au cours depuis samedi, à savoir une quatrième canicule.

Environnement Canada a indiqué qu’il a fait au-dessus de trente degrés Celsius dimanche et lundi.

La période du 12 au 16 juillet inclut donc déjà trois journées au-dessus de 30 degrés, sans pluie.

Aujourd’hui, il a fait 32,9 degrés Celsius à Montréal, un record. C’est la température la plus élevée de la période de canicule en cours.

Dans la nuit de lundi à mardi, on prévoit des orages et une légère baisse de la chaleur et du taux d’humidité.

La chaleur reviendra toutefois dans la métropole québécoise durant quatre ou cinq jours, entre vendredi et mardi. Ainsi, une quatrième canicule pourrait frapper Montréal et certaines autres régions du Québec.