Sortie de route à Saint-Prosper: un jeune homme de 17 ans lutte pour sa vie

SAINT-PROSPER, Qc - Un automobiliste de 17 ans qui a fait une sortie de route à Saint-Prosper, dans la région de Chaudière-Appalaches, et qui a terminé sa course dans un fossé, samedi après-midi, repose entre la vie et la mort à l'hôpital.

L'accident s'est produit sur la 35e rue. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés sur les lieux vers 16h15.

Le jeune homme est demeuré prisonnier dans le véhicule. Des pinces de désincarcération ont été utilisées pour le sortir de l'habitacle, a précisé la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe.

Il a été transporté au centre hospitalier, où l'on craint pour sa vie.

Pour l'instant, la cause de la sortie de route est inconnue. Un enquêteur en collision a été dépêché sur place pour reconstituer l'accident.