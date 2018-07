Jonathan Bettez : Traque policière dévoilée 

Plus de 800 pages de documents ont été rendues publiques jeudi et révèlent tous les détails d’un scénario mis en place par la Sûreté du Québec afin d’infiltrer la vie de Jonathan Bettez, le principal suspect dans la disparition de Cédrika Provencher.

Ces documents avaient d’abord été rendus publics mardi, mais comme ils n’avaient pas été caviardés adéquatement, ils avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-publication.

Ils ont finalement été rendus publics à nouveau jeudi.

Piège tendu

Selon ces informations, la Sûreté du Québec a tendu un piège à Jonathan Bettez dans l’espoir qu’il se trahisse. On lui a fait croire qu’il avait gagné un séjour dans un luxueux hôtel de Mont-Tremblant en 2009.

Or, tous les autres gagnants du concours étaient des agents d'infiltration de la SQ.

Comme Bettez était socialement isolé, on a tenté de gagner sa confiance pendant une bonne année. Un faux homme d’affaires l’a pris sous son aile et lui a offert des parties de golf, des matchs de hockey au Centre Bell et des sorties au restaurant. Cette personne lui a également remis des sommes importantes d’argent pour des transferts de véhicules et des livraisons mystérieuses.

Durant toute cette période, Bettez n’a jamais rien avoué de compromettant quant à la disparition de Cédrika Provencher.

La SQ a alors mis fin à cette opération.