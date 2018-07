Le Festival des Films du monde de Montréal est acculé au pied du mur

Le Festival des Films du monde de Montréal (FFM) a obtenu un sursis du Tribunal jeudi matin. Or, La tenue de la 42e édition est grandement compromise en raison de dettes considérables.



Revenu Québec avait présenté une demande d'injonction pour empêcher la tenue du 42e événement à partir du 23 août.



Le FFM doit près de 500 000 dollars en taxes et en retenues à la source et ne peut même pas payer un montant minimal de sa dette. En date du 23 mai, la dette était de 499 469, 12 $, plus exactement.



Son certificat d'inscription à la TVQ a été révoqué depuis novembre 2015 et, techniquement, le festival n'a plus le droit d'opérer ses activités. Dès lors, la direction du festival a opéré dans l’illégalité.



Or, le président et fondateur du festival Serge Losique s'est engagé à payer 32 000 dollars à Revenu Québec et à régler ce dossier avant le 1er août. C’est ce qu’il a indiqué devant le juge de la Cour supérieure, Yves Poirier.



Si M. Losique ne remplit pas ses obligations, la tenue du 42e Festival pourrait ne pas avoir lieu, puisque les activités du FFM pourraient être stoppées par un huissier.

La Cour supérieure avait ordonné à Serge Losique de se présenter ce matin en compagnie d'un avocat. Toutefois, le fondateur du festival s’est présenté seul en cour, jeudi matin. Le juge Yves Poirier a quand même accepté de d'entendre ses propos.

Normalement, le festival aura lieu du 23 août au 3 septembre.