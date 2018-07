Violence: 200 policiers de plus patrouilleront les rues de Toronto dès cet été

La police de Toronto a augmenté ses effectifs au centre-ville après avoir reçu des informations concernant un «risque potentiel», ont annoncé les autorités, jeudi.

La police n'a pas fourni de détails, mais a indiqué que tous les lieux publics de ce secteur achalandé, y compris la tour CN, restaient ouverts.

«Chaque fois que nous avons connaissance d'un risque potentiel, nous prenons cela au sérieux», a déclaré un haut responsable de la police de Toronto, Michael Barsky, devant les journalistes. «La présence de la police dans ce secteur vise simplement à garantir que le public puisse profiter de cette zone et s'y rendre sans entrave et sans souci.»

Plus tôt jeudi, la police avait écrit sur Twitter que la présence policière accrue au centre-ville de la métropole canadienne était attribuable à une «information non confirmée et non corroborée» concernant la grande région de Toronto.

Jeudi midi, une poignée d'agents de la Force opérationnelle d'urgence étaient déployés au sud de la tour CN. Des agents à vélo patrouillaient autour du centre Rogers, et des véhicules de police étaient postés aux intersections.

La Police régionale de York a également déclaré que le public devait s'attendre à une présence policière accrue dans la région au nord de Toronto par mesure de «précaution», a indiqué une porte-parole, Laura Nicolle, dans un communiqué.