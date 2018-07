Terminé l'accès aux CPE pour les enfants de demandeurs d'asile

S'il était possible pour les enfants de demandeurs d'asile de bénéficier des services de garde subventionnés au Québec, ce n'est désormais plus possible depuis que le ministère de la Famille a récemment colmaté une brèche dans le règlement.

C'est ce qu'explique La Presse dans un article évoquant les impacts de cette décision.

Essentiellement, les arrivants se butent au fait qu'ils n'arrivent plus à placer leurs enfants en service de garde, les empêchant d'aller travailler.

La situation est d'autant plus problématique depuis que le traitement d'une demande d'asile, qui pouvait prendre quelques mois avant d'aboutir, peut prendre jusqu'à deux ans.