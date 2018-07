Huit jeunes maintenant rescapés d'une grotte inondée en Thaïlande

Un huitième jeune a été rescapé dans la seconde phase d'évacuation des 12 garçons coincés dans une grotte en Thaïlande avec leur entraîneur de soccer. L'opération de la journée est terminée et s'est déroulée plus rapidement que celle d'hier.

Les autorités ont indiqué que 18 plongeurs thaïlandais et étrangers participent à l'opération de secours et que deux plongeurs accompagneront chaque garçon au fur et à mesure de leur évacuation.

L'opération devrait durer entre deux et quatre jours. Les conditions météorologiques, notamment la pluie, pourraient compliquer le travail.