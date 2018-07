Exécutions pour les auteurs de l'attaque de Tokyo en 1995

Les auteurs de l’attaque terroriste sur le métro de Tokyo en 1995 ont finalement été exécutés.

L'ex-chef de la secte Aum Vérité suprême, de même que six autres membres, qui avaient été condamnés à mort concernant l’attaque meurtrière ont finalement été exécutés en matinée vendredi selon ce qu’a fait savoir le gouvernement japonais.

Le 20 mars 1995, en pleine heure de pointe, cinq hommes ont perpétré un attentat terroriste dans le métro de Tokyo à l’aide de gaz sarin.

Ce gaz volatile et toxique, qui a été créé par des scientifiques en Allemagne à la fin des années 1930 sous le régime nazi a 13 morts et plus de 6000 blessés parmi les passagers et les employés des transports.